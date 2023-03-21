На Републичним змаганю 1. место

БЕОҐРАД – Школярка IV року напряму туристично-готелиєрски технїчар Штреднєй школи „Петро Кузмяк” з Руского Керестура, Маша Керекеш зоз Кули, освоєла 1. место на IX Републичним змаганю зоз аґенцийного и готелиєрского водзеня роботи.

Менторка наградзеней школярки була професорка Бояна Милянич. Як награди Керекешова достала стипендию за 4 роки безплатного школованя на факултету дружтвених наукох у Беоґрадзе, а єй менторка Миляничова стипендию за школованє на мастер студийох.

На змаганю у двох обласцох участвовали школяре зоз 21 школи у Сербиї, отримане є 17. и 18. марца у Погосцительно-туристичней школи з Беоґраду, а спонзор змаганя бул Факултет дружтвених наукох у Беоґрадзе.

Керестурска Школа будзе нарок домашня X Републичному змаганю з того предмету, а дзекуюци правилом же побиднїк на єдним змаганю постава домашнї шлїдуюцому.