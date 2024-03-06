На „Ружовей заградки” 17. марца будзе 15 нови шпиванки

НОВИ САД – Фестивал новей рускей шпиванки „Ружова заградка”, будзе отримани 17. марца у Сербским народним театре (СНП) на 20 годзин. Представени буду 15 нови, авторски композициї, а шпивачох буду провадзиц Вельки народни и Вельки тамбурови оркестер Радио телевизиї Войводини.

Студийне знїманє нових композицийох закончене. А окрем вецейрочних шпивачох познатих нашей публики як цо то Саня Дивлякович, Ивана Чордаш, Мирела Тимко, Марко Радишич и други, наступя и нови шпиваче хторих зме до тераз нє чули.

Композициї зняти и архивовани у Радию Нови Сад и на таки способ збогацена наша руска музична скарбнїца у хторей уж по тераз зачуване вецей як 500 композициї.

Шпивачох на 34. „Ружовей заградки” на бини у СНП будзе провадзиц вецей як 40 музичарох Велького народного и Велького тамбурового оркестра Радио телевизиї Войводини. Медзи музичарами з тих двох реномованих оркестрох и пейц жени. Препознаме Олесю Балач, хтора грає на виолини, Мария Чулибрк, грає на виоли, Єлена Єрґелашев-Тубич на виолончелу, Марина Церовска – перша виолина и Деяна Милинкович грає на флаути.

У ревиялней часци буду представени Владислав Надьмитьо и Михал Лїкар хтори зоз своїма шпиванками дали вельке доприношенє фестивалу.

Фестивал годно директно провадзиц на трецей програми радия на 92, 100 и 107,1 меґагерци, другей програми Радио телевизиї Войводини, як и прейґ интернету.

Безплатни уходнїци благочасово годно превжац на билетарнїци СНП.