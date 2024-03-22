На Сайме кнїжкох було и Дружтво за руски язик

НОВИ САД – Дружтво за руски язик, литературу и културу участвовало на Новосадским сайме кнїжкох, штварток, 21. марца у рамикох представяня Координацийного одбору дружтвох за язики, литературу и културу на штанду Покраїнскей влади.

Представене 10. число Мултиязичного часописа „Нови мост”, означена 50-рочнїца Координацийного одбору (1974–2024) и означени 21. марец – Дзень поезиї.

Слова було о виданьох на руским, румунским, горватским и бунєвацким язику и читани стихи на вецей язикох. Промоцию нащивел и министер за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Томислав Жиґманов.