На сайму представени и „Капушнїк фест”

БЕОҐРАД – На 45. Медзинародним сайму туризма у Беоґраду всоботу, 24. фебруара на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем представела ше манифестация „Капушнїк фест” з Коцура, хтору орґанизує Туристична орґанизация општини Вербас.

Членїци Активу женох КУД „Жатва” и Активу женох КУД „Завичайне врело” порихтали и до Беоґраду на саям однєсли 230 капушнїки, хтори нащивителє сайма з вельким интересованьом и увагу пришли опатриц и покоштовац.

Капушнїки у Коцуре порихтали Феброния Дротар, Мелания Майкич, Мария Дудаш Фейса и Коцана Колесар, а на сайму у Беоґрадзе спред Активу женох КУД „Жатва” була Коцана Колесар и спред Активу женох КУД „Завичайне врело” Слободанка Русковски.

Зоз слоґаном „Авантура почина ту!” на Беоґрадским сайму од 22. по нєдзелю 25. фебруар отримана найзначнєйша туристична манифестация цалого реґиону юговосточней Европи.

Туристична орґанизация општини Вербас (ТООВ) на сайму представела шицки туристични потенцияли Општини Вербас, медзи хторима и Манифестация „Капушнїк фест” у Коцуре, хтора того року отримана 3. фебруара.