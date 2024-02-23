На Сайме туризма представя ше Општина Вербас и „Капушнїк фест”

БЕОҐРАД – Зоз слоґаном „Авантура почина ту!” на Беоґрадским сайму од нєшка 22. по нєдзелю 25. фебруар у галох 1, 1А и 4, будзе отримана найзначнєйша туристична манифестация цалого реґиону юговосточней Европи и других часцох швета – 45. Медзинародни саям туризма.

Туристична орґанизация општини Вербас (ТООВ) представи шицки потенцияли Општини Вербас на тей престижней манифестациї и поволує шицких же би пришли на єй штанд у гали 4 и упознали ше зоз туристичним понуканьом вербаскей општини.

На соботу, 24. фебруара, на штанду Покраїнского секретарияту за привреду и туризем будзе представена манифестация „Капушнїк фест” з Коцура.

Жем партнер Сайму туризма того року Република Греческа. Перши раз на Сайму туризма наступаю Камбоджа, Еквадор, Свята Луция и Либия, а свой приход наявели и Индонезия, Куба и Сао Томе и Принципе.

Традиционално, на Сайму буду участвовац найзначнєйши туристични аґенциї, здруженя и орґанизациї, готели, туристични центри, транспортни компаниї и медзинародни тур-оператере.

Сербия шицки свойо туристични адути представи у гали 4 Беоґрадского сайму през наступи Туристичней орґанизациї Сербиї (ТОС), Туристичней орґанизациї Беоґраду (ТОБ), Туристичней орґанизациї Войводини (ТОВ), як и числених локалних и реґионалних туристичних орґанизацийох зоз шицких часцох Сербиї. У галох 1А и 1 замерковани наступ буду мац Ґаранцийски фонд АП Войводини и Покраїнски секретарият за привреду и туризем.

Роботни час Сайму туризма и Сайму ХОРЕKА-ОПРЕМА од штвартку по соботу од 10 по 19 годзин, и на нєдзелю од 10 по 18 годзин.