На схадзки СО Кула будзе ше виберац предсидатель Општини

автор М. Джуджар
КУЛА – Нєшка, 1. юния, на 10 годзин будзе отримана порядна схадзка Скупштини општини Кула на котрей плановане вибрац руководство Општини Кула.

На дньовим шоре перше будзе вибор предсидательох, заменїкох, и членох Стаємних роботних целох Општини, а потим и вибор предсидателя Општини Кула, його заменїка, и членох Општинскей ради.

Най здогаднєме, у роботи Скупштини општини Кула участвую 37 одборнїки, 19 зоз коалицийней лїстини „Александар Вучич – Кула наша фамелия!”, и 18 зоз гражданско-студентскей лїстини „Глас младих општини Кула”.

