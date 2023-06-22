На сходу учительох и о рускей традициї

КУЛА – У Основней школи „Петефи бриґада” 17. юния отримане фахове стретнуце учительох хторе орґанизовало Дружтво учительох Општини Кула на котрим присиствовало вельке число учительох и наставнїкох зоз основних школох у општини.

Преподаванє о инклузиї и почежкосцох дзецох у розвою отримал дефектолоґ Марко Кошутич. После уводного преподаваня були отримани пейц розлични роботнї, од котрих єдна була пошвецена култури и традициї Руснацох у настави.

Тоту интересантну и едукативну роботню орґанизовала и водзела учителька Веруна Медєши зоз Основней школи „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре. Присутни могли упознац даєдни обичаї Руснацох и участвовали у виробку фитюли.