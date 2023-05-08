На Служби Божей пришагал нови Церковни одбор

РУСКИ КЕРЕСТУР – Члени нового Церковного одбору (ЦО) Катедрали св. оца Миколя, после Служби Божей на 10 годзин, внєдзелю 7. мая, пришагали на Святим Писме же буду вирно и совисно окончовац свою длужносц, старац ше за церковни маєток кельо годни и як буду знац и же ше буду точно притримовац Статута Церковного одбору у управяню зоз церковним маєтком.

После пришаги, 12 члени ногово ЦО Катедрали св. оца Миколя ше зишли на конститутивну схадзку: штирме одборнїкове зоз предходного ЦО и осем нови одборнїкове спомедзи себе вибрали членох на шлїдуюци длужносци.

Предсидатель Церковного одбору Мирослав Новта, подпредсидатель Миронь Будински, касир Михайло Фейди, тутор Водици Янко Няради, тутор Водици Мирослав Чизмар, тутор церкви Владимир Роман, тутор церкви Владимир Будински, тутор церковних будинкох Дюра Арва, тутор церковних будинкох Саша Виславски, тутор теметова Михал Рац, тутор теметова Велимир Винаї, а за знїманє богослуженьох на Фб профилу Катедрали задлужени Саша Рац.

После того нововибраним одборнїком представени длужносци, упознати су зоз чечуцима проблемами коло оправки дзвонох и озвученя у церкви, котри очкодовани кед вдерело до турнї на церкви.

Тиж так су обвисцени и о роботох на духовним Центру „Емаусˮ як и о звичайох котри состойна часц керестурскей парохиї св. оца Миколя.

На пондзелок, 8. мая у Саночним, старому одбору кир Георгий Джуджар подзелї подзекованя, а на предкирбайскей вечери будзе часу за преношенє искуства на нови одбор, як и придаваня церковней каси новому касирови.