На соботу акция вичисцованя базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 8. юлия, на 9 годзин, будзе орґанизована традицийна роботна акция вичисцованя базену у Руским Керестуре, та з тей нагоди поволани шицки волонтере з валалу же би пришли помогнуц.

Роботну акцию, як и потераз, орґанизує и финансує Месна заєднїца и Явне комуналне подприємство „Рускомˮ, а з потримовку школи „Петро Кузмяк”, Добродзечного огньогасного дружтва и Здруженя спортских рибарох „Коляк”.

Кажди родитель чийо малолїтне дзецко жада присц помогнуц вимивац валалски базен, треба же би на соботу подписал согласносц дзецку о участвованю у тей роботней акциї, а волонтере на акцию треба зоз собу же би вжали шпахлу, лопату або кабел.