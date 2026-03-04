На соботу будзе „Буґарияда у Войводини”

НОВИ САД – Традицийна манифестация, хтору орґанизує Дружтво за болгарски язик, литературу и културу Булґарияда у Войводини будзе отримана на соботу, 7. марца.
Концерт почнє на 18 годзин у Городскей концертней сали (Булевар цара Лазара 67).
