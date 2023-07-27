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На соботу будзе фестивал „Мелодиї Руского двору”

автор Вл. Дїтко
автор Вл. Дїтко 137 Опатрене

ШИД – На соботу у порти Лєтнeй владическей резидзенциї будзе отримани традицийни 16. фестивал „Мелодиї Руского двору” у орґанизациї Културно просвитного дружтва „Дюра Киш”.

Фестивал урядово почнє на 17 годзин зоз отвераньом Етно штандох хтори порихтаю жени зоз Здруженьох женох з вецей местох.

Потим будзе отворена вистава миниятурох Валентини Бабяковей з Беркасова и вистава малюнкох Янка Шустера, маляра зоз Шиду, а вец ушлїдзи презентация фестивала „Ружова заградка”.

Главна фестивалска програма у хторей ше змагаю орхестри и вокални солисти з културно-уметнїцких дружтвох з наших местох почнє на 19 годзин на лєтней бини.

Орґанизаторе гварели же ше у случаю нєвигодней хвилї фестивал отрима у сали Културно-образовного центра.

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