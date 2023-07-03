На соботу будзе караоке вечар по руски

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на соботу, 8. юлия, з початком на 21 годзин будзе отримани треци Караоке вечар по руски. Сход учашнїкох будзе на 20:30 годзин.

На концу програми, як и прешлих рокох, публика годна гласац за побиднїка хтори достанє специялну награду, а потим у просторийох Дружтва будзе друженє.

Орґанизаторе, млади зоз КУД „Тарас Шевченко” поволую шицких зацикавених же би пришли и уживали у рускей музики.

Стретнуце потримало Роботне цело за младих Националного совиту Руснацох.