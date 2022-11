РУСКИ КЕРЕСТУР – Каритасов бал будзе отримани на соботу 12. новембра 2022. року, од 14 по 17 годзин у велькей виронаучней сали. Обчекує ше же приду и вирни и волонтере зоз ище трох наших парохийох.

Волонтере Каритасу за шицких госцох обезпечели закуску, интересантни бависка на котрих ше шицки нашмею и забавя, обезпечена и музика, та и други красни нєсподзиваня.

