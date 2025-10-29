На соботу у Новим Садзе будзе Комеморативни сход

НОВИ САД – Студенти у блокади и гражданє на соботу, 1. новембра орґанизую комеморативни сход з нагоди першей рочнїци як спадла стреха на Гайзибанскей станїци.

Студенти наявели же акция „Застань, там дзе ши! Най цихосц одгукнє” почнє на 11:52 годзин, кед ше пред роком случела траґедия.

Совитнїк предсидателя Републики Сербиї Милош Вучевич виявел же держава будзе реаґовац у складзе зоз Уставом и законами кед же дахто применї насилство на протесту 1. новембра.

Студенти зоз рижних часцох Сербиї поручели же комеморативни сход у Новим Садзе будзе мирни и же за кажди инцидент будзе одвичательна власц.

У медзичаше, студенти зоз Державного универзитета у Новим Пазару, хтори пред тижньом рушели пешо до Нового Саду, вечар сцигли до Беоґраду. Приход до Нового Саду наявели и студенти зоз Вершцу, Суботици, Беоґраду, Бачкей Тополї и ище вецей як 20 векших местох у Сербиї. Планую сцигнуц до Нового Саду 31. октобра же би 1. новембра, на рочнїцу од траґедиї у Новим Садзе, опрез Гайзибанскей станїци указали чесц настрадалим.