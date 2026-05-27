На соботу будзе схадзка Роботного цела за науку

НОВИ САД – Порядна 3. схадзка Роботного цела за науку будзе отримана на соботу 30. мая з початком на 11:00 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Улїца Матици сербскей 15, Нови Сад).

Схадзку зволал предсидатель Роботного цела др Юлиян Рамач, и предложел шлїдуюци дньови шор: конституованє Роботного цела (РЦ), вибор заменїка предсидателя и записнїчара, прилапйованє записнїка зоз предходней схадзки, анализа роботи РЦ у прешлим року, конципованє плану роботи за чечуци рок, и дискусию о Националней стратеґиї по 2031. рок.

Най здогаднєме, на остатнєй схадзки Националного совиту, 8. априла, Роботного цело за науку ознова оформене и меновани нови члени: проф. др Юлиян Рамач, проф. др Михайло Фейса, маст. Славица Чельовски зоз Коцура, др Валентина Чизмар, проф. др Владимир Пушкаш и др Стеван Константинович, шицки зоз Нового Саду, проф. др Светлана Стойков зоз Суботици, др Владимир Чакан з Беоґраду, и др Борис Холошняй зоз Дюрдьова.

Пред тим, РЦ за науку загашене штредком юлия 2025. року после того як задзековали векшина тедишнього членства.