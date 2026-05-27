Национални совитРутенпресТексти

На соботу будзе схадзка Роботного цела за науку

автор М. Джуджар
автор М. Джуджар

НОВИ САД – Порядна 3. схадзка Роботного цела за науку будзе отримана на соботу 30. мая з початком на 11:00 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Улїца Матици сербскей 15, Нови Сад).

Схадзку зволал предсидатель Роботного цела др Юлиян Рамач, и предложел шлїдуюци дньови шор: конституованє Роботного цела (РЦ), вибор заменїка предсидателя и записнїчара, прилапйованє записнїка зоз предходней схадзки, анализа роботи РЦ у прешлим року, конципованє плану роботи за чечуци рок, и дискусию о Националней стратеґиї по 2031. рок.

Най здогаднєме, на остатнєй схадзки Националного совиту, 8. априла, Роботного цело за науку ознова оформене и меновани нови члени: проф. др Юлиян Рамач, проф. др Михайло Фейса, маст. Славица Чельовски зоз Коцура, др Валентина Чизмар, проф. др Владимир Пушкаш и др Стеван Константинович, шицки зоз Нового Саду, проф. др Светлана Стойков зоз Суботици, др Владимир Чакан з Беоґраду, и др Борис Холошняй зоз Дюрдьова.

Пред тим, РЦ за науку загашене штредком юлия 2025. року после того як задзековали векшина тедишнього членства.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Знєйце нови електронски каталоґ кнїжкох НВУ „Руске слово”...

Наградзени школяре на Смотри кирилскей писменосци

МНРО Белава птица зоз представу означи 30 роки...

Нєшка на радию Дом и фамелия и Емисия...

Побиднїк ФК „Искра” зоз Коцура