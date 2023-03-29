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На соботу будзе Вельконоцни вашар

автор Л. Вереш
автор Л. Вереш 51 Опатрене

ДЮРДЬОВ – У Дюрдьове на пияцу 1. априла, од 15 годзин, будзе Вельконоцни вашар.

Нащивительом буду понукнути рижни змисти забавного характеру, як за дзеци, так и за одроснутих. Медзи численима вельконоцнима прикрасками, на предайних штандох годно купиц колачи, природну козметику, ручни роботи и продукти зоз меду.

Орґанизаторе поволую шицких заинтересованих хтори би виложиц свойо продукти же би ше приявели. Приявиц ше мож при Душици Радишич на телефонске число 064/4588200, лєбо при Наташи Данґубичовей на телефонске число 064/2829974.

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