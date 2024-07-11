На соботу будзе вичисцованє базену

РУСКИ КЕРЕСТУР – Длуго чекане вичисцованє базену у Руским Керестуре будзе на соботу 13. юлия, а за исти дзень наявене и отверанє сезони купаня.

У вичисцованю базена буду участвовац Месна заєднїца як главни орґанизатор, Явне комуналне подприємство „Руском”, Добродзечне огньогасне дружтво, Здруженє спортских рибарох „Коляк”, дзеци зоз школи „Петро Кузмяк”, а з тей нагоди поволує ше и шицких других заинтересованих валалчаньох же би ше придружели акциї.

З тей нагоди, секретар Месней заєднїци Михайло Пашо ище раз наглашел же базен и роботи коло оправяня дражки за базеном у компетенциї Явного подприємства „Води Войводини”, а нє Месней заєднїци, и подзековал Керестурцом на порозуменю и сцерпеню же ше роботи оддлужели, а сезона купаня одцагла.

Роботи ище нє цалком докончени, нєшка ше бетонираю дражки, алє вони по соботу буду закончени, наявює секретар.

Роботна акция заказана за 8 годзин, а после вичисцованя будзе отворена сезона купаня.