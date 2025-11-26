На соботу „Дньовкаˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – На 32. Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ, того викенду, на соботу 29. новембра, у Доме култури, будзе Мултимедиялна манифестация младих „Дньовкаˮ.

„Дньовкаˮ будзе отримана у орґанизациї Здруженя гражданох „Пакт Рутенорумˮ у їх просторийох, односно у дакедишнєй Дзешатки.

Манифестация почнє на 20 годзин, а орґанизаторе пририхтали отверанє вистави зоз вареним вином, та присутни, буду и того року мац нагоду вигласац побиднїка фотоґрафийного конкурсу на тему – Гедонизем.

После вистави фотоґрафийох, на 21 годзин почнє главна програма на хторей наступя нови, млади таланти рускей уметнїцкей сцени.

После програми наявена „Guitly pleasureˮ журка, на хторей музику будзе пущац диджей Ками.