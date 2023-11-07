На соботу „Дньовкаˮ, мож ше приявиц за участвованє

РУСКИ КЕРЕСТУР – Младежска Мултимедиялна манифестация „Дньовкаˮ, хтору орґанизує Здруженє гражданох „Пакт Рутенорум” (Pаct Ruthenorum) будзе отримана на соботу 11. новембра, а приявиц ше за участвованє ище вше мож.

Тогорочна „Дньовкаˮ, хтора ше отримує у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ, почнє зоз виставу фотоґрафийох хтори сцигли по конкурсу на 19,30 годзин у просторийох Младежского дому, односно у дакедишнїм диску „Амадеусˮ.

Тогорочна тема на конкурсу за найлєпшу авторску фотоґрафию – „Дзираˮ, а члени „Пакт Рутенорумуˮ и того року под час програми виберу найлєпши авторски роботи.

На главней програми „Дньовки”, хтора почнє на 20 годзин тиж у просторийох Младежского дому, наступя млади музичаре, танєчнїки и писателє, векшина уж позната публики, а дзепоєдни и дебитанти.

По словох орґанизаторох манифестациї, їх задумка така же би тогорочна „Дньовкаˮ була спонтана зоз надосц импровизациями, як за модераторох програми так и за учашнїкох, та окреме наглашую же, кед ище вше єст заинтересованих хтори би жадали наступиц на тей манифестациї, можу то зробиц гоч и без приявйованя пред тим.