На соботу „Дньовка”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Мултимедиялна манифестация за младих „Дньовкаˮ, будзе того викенду, на соботу 23. новембра у орґанизациї младих зоз здруженя „Пакт Рутенорумˮ, а приявиц ше участвовац, мож по саму „Дньовкуˮ.

„Дньовкуˮ ше отримує у рамикох Културней манифестациї „Костельникова єшеньˮ, почнє на 20 годзин зоз виставу фотоґрафийох хтори сцигли по конкурсу.

Тема на тогорочним конкурсу за найлєпшу авторску фотоґрафию – „Звук”, а члени „Пакт Рутенорумуˮ и того року виберу найлєпши авторски роботи.

На главней програми „Дньовки”, хтора почнє на 21 годзин у просторийох Младежского дому, односно у дакедишнїм диску „Амадеусˮ наступя млади уметнїки, векшином музичаре.