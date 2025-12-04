На соботу Дзень отворених дзверох на Филозофским факултету

НОВИ САД – Традицийне представянє студийних напрямох на Филозофским факултету у рамикох Дня отворених дзверох отрима ше на соботу, 6. децембра.
Представянє Оддзелєня за русинистику будзе на штанду у голу Филозофского факултету, и у кабинету 204 у периодзе од 10 до 13 годзин.
Оддзелєнє за русинистику поволує шицких заинтересованих же би ше пришли упознац зоз програму студийного напряму, условиями за студиранє и шицкима другима информациями у вязи зоз студираньом руского язика и литератури на Филозофским факултету у Новим Садзе.