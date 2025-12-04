ОбразованєРутенпресТексти

На соботу Дзень отворених дзверох на Филозофским факултету

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 12 Опатрене

НОВИ САД – Традицийне представянє студийних напрямох на Филозофским факултету у рамикох Дня отворених дзверох отрима ше на соботу, 6. децембра.

Представянє Оддзелєня за русинистику будзе на штанду у голу Филозофского факултету, и у кабинету 204 у периодзе од 10 до 13 годзин.

Оддзелєнє за русинистику поволує шицких заинтересованих же би ше пришли упознац зоз програму студийного напряму, условиями за студиранє и шицкима другима информациями у вязи зоз студираньом руского язика и литератури на Филозофским факултету у Новим Садзе.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

Роботи на Доме култури при концу

На Стретнуцу националних меншинох наступи и Дружтво Руснацох...

У новим Руским слове

Скупштина Дружтва за руски язик будзе отримана на...

Роботни час амбуланти