На соботу Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”

ДЮРДЬОВ – Tрадицийни Фестивал жридлового шпиваня ,,Най ше нє забудзе”, двацети по шоре, отрима ше на соботу, 26. авґуста, на 20 годин у Велькей сали у Дюрдьове. Истого дня у Рускей школи од 18 годзин будзе вистава ,,Дакеди було”.

На Фестивалу наступя шпивацки ґрупи зоз КУД ,,Жатва” зоз Коцура, КПД ,,Дюра Киш” зоз Шиду, РКЦ з Нового Саду, КПД ,,Карпати” зоз Вербасу, Дома култури Руски Керестур, Дружтва Руснацох Суботица, РКУД ,,Др Гавриїл Костельник” Кула и домашнї.

Пропозициї Фестивала и того року остали исти – кажда шпивацка ґрупа одшпива два цо старши жридлово шпиванки, єдну а капела, а другу зоз провадзеньом оркестра. У ревиялней часци, док жири не вибере побиднїка, наступи шпивацка ґрупа „Василиса” зоз Дюрдьова.

Учашнїком буду додзелєни два награди – награда жирия и специялна награда за цалосни наступ. Кажде дружтво достанє и дарунок як памятку за свой наступ у Дюрдьове.