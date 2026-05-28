На соботу и схадзка Роботного цела за младих

автор М. Джуджар
НОВИ САД – Порядна 9. схадзка Роботного цела за младих будзе отримана на соботу 30. мая з початком на 14 годзин у просторийох Завода за културу войводянских Руснацох (Улїца Матици сербскей 15, Нови Сад).

Схадзку зволал нови предсидатель Дарко Заґорац, а на дньовим шоре будзе констатованє вибору предсидателя и нових членох Роботного цела (РЦ) за младих: Адрияни Фейди, Александра Ґнипа, Срдяна Ґовлю, Йовани Стрибер и Мартини Уйфалуши, котри меновани на схадзки Националного совиту рускей националней меншини (НСРНМ) 8. априла.

Потим предвидзене одредзованє заменїка предсидателя и записнїчара, та прилапйованє записнїка зоз остатнєй схадзки, анализа роботи РЦ у 2025. року, и предклад плана роботи за чечуци 2026. рок.

Як найважнєйша точка дньового шора, то розписованє конкурсу за софинансованє младежских проєктох у рускей заєднїци, а на концу планована и дискусия о Националней стратеґиї за младих по Попис 2031. року.

Най здогаднєме, РЦ за младих од прешлого лєта нє мало кворум за одлучованє, бо задзековали пецеро од дзевецерих членох зоз першобутного зволаня.

