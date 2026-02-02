На соботу Капушнїк фест у Коцуре

КОЦУР – На соботу 7. фебруара на площи опрез Основней школи „Братство єдинство” у Коцуре будзе отримана пията манифестация „Капушнїк фест” у орґанизациї Туристичней орґанизациї општини Вербас.

За тот дзень орґанизаторе пририхтали рижнородну и богату програму, а на 14 годзин заказане святочне отверанє манифестациї.

Нащивителє годни уживац у музики тамбурового оркестра, наймладшим орґанизаторе пририхтали друженє зоз аниматорами, а ту и нєзаобиходне безплатне коштованє капушнїкох характеристичних за тот валал.

Орґанизаторе поволали валалчанох и шицких других заинтересованих же би ше 7. фебруара пополадню прешейтали през центер Коцура и уживали у програми пририхтаней у рамикох манифестациї.