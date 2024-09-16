На соботу Кирбай у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – На швето Рождества Пресвятей Богородици, на соботу, 21. септембра церква и вирни у Дюрдьове преславя храмове швето – Кирбай.

Архиєрейска Служба Божа почнє на 10 годзин, а Службу будзе провадзиц и церковни Хор „Розанов”. Споведз пред Службу Божу будзе на 9:30 годзин.

Дзень пред Кирбайом, пияток 20. септембра, на 18 годзин будзе саночне, а по саночним будзе програма церковного шпиву Хора „Гармония” грекокатолїцкей парохиї св. апостолох Петра и Павла и Руского културного центра зоз Нового Саду.