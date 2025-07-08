На соботу Кирбай у Новим Садзе

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на соботу, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла зоз Архиєрейску литурґию будзе означене храмове швето – Кирбай.

На стреду, 9. юлия, Служба Божа будзе на 8 годзин рано, а на штварток на 18 годзин.

На пияток, 11. юлия, на 18 годзин будзе Кирбайске саночне.

На соботу, 12 юлия, швето святих апостолох Петра и Павла, на 10 годзин Архиєрейску шветочну литурґию на Кирбай будзе предводзиц епарх кир Георгий Джуджар.

На новосадскей парохиї пременєни числа телефонох – нове число: 021/2715–952, лєбо число мобилного телефона: 064-229-65-94, парох о. Дарко Рац.