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На соботу Кирбай у Новим Садзе

автор В. Вуячич
автор В. Вуячич 24 Опатрене

НОВИ САД – У Конкатедралней церкви святих апостолох Петра и Павла на соботу, 12. юлия, на швето апостолох Петра и Павла зоз Архиєрейску литурґию будзе означене храмове швето – Кирбай.

На стреду, 9. юлия, Служба Божа будзе на 8 годзин рано, а на штварток на 18 годзин.

На пияток, 11. юлия, на 18 годзин будзе Кирбайске саночне.

На соботу, 12 юлия, швето святих апостолох Петра и Павла, на 10 годзин Архиєрейску шветочну литурґию на Кирбай будзе предводзиц епарх кир Георгий Джуджар.

На новосадскей парохиї пременєни числа телефонох – нове число: 021/2715–952, лєбо число мобилного телефона: 064-229-65-94, парох о. Дарко Рац.

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