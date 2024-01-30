На соботу Наш бал

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 3. фебруара будзе орґанизовани „Наш бал”, а такой о тидзень, 10. фебруара свой бал отримаю и паприґаре.

За добру атмосферу на „Нашим балу” будзе задлужени „Пицкикато бенд”, орґанизаторе рихтаю и богату томболу, а подробнєйши информациї и резервациї уходнїцох хтори коштаю 2.200 динари за „Наш бал” мож достац на числа телефонох 069/355-48-99 (Кристиян) и 065/438-26-71 (Златко).

На концу, сезону балованя завру паприґаре зоз своїм балом, хтори заказани за 10. фебруар, а присутних будзе забавяц „Еуро бенд”. Уходнїцу по цени од 2.500 динари мож резервовац на числа 065/8-704-176 лєбо 065/625-93-48.