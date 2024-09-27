На соботу наукова конференция „ИнтерКулт 2024”

НОВИ САД – Дзешата ювилейна медзинародна наукова конференция Интеркултуралносц у образованю „ИнтерКулт 2024” будзе отримана на соботу, 28. септембра, у Мадярским културним центру „Петефи Шандор” (Йожефа Атили 16) у Новим Садзе.

На отвераню конференциї наявене же буду присутни директор Педаґоґийного заводу Войводини Янош Пушкаш, деканка Универзитета у Новим Саду, Учительски факултет мадярского язика, Суботица проф. др Валериа Пинтер Крекити, конзул ґенералного конзулата Румуниї у Вeршцу Анца Крф, покраїнски секретар за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заеднїци Роберт Отот и предсидателє мадярского, словацкого, руского и горватского националного совиту: Арпад Фремонд, Душанка Петракова, Йоаким Рац, Ясна Войнич.

Пленарне викладанє Карпато-панонски паралели – културеми менталней ґеоґрафиї при Русинох у Польскей и Войводини отрима др Томаш Квока. На тей конференциї зоз роботу буду участвовац и проф. др Михайло Фейса, доц. др Ана Римар Симунович, доц. др Александер Мудри, и мср Александра Деянович.

Наукову конференцию Интеркултуралносц у образованю „ИнтерКулт 2024ˮ орґанизує Педаґоґийни завод Войводини зоз Филозофским факултетом – Универзитет у Новим Саду и Учительски факултет на мадярским наставним язику у Суботици.

Конференция почнє на 10 годзин.