На соботу почина першенство

КОЦУР – Фодбалски клуб Искра одбавел внєдзелю, 10. авґуста у Коцуре ґенералне пририхтуюце сретнуце пред початок першенства дзе госцовала екипа ФК Фрушкогорски Партизан зоз Буковцу и зазначели нєришени резултат котри на концу глашел 0:0.

За екипу Искри бавели: Филип Хромиш, Павле Човс, Дамян Ґубаш, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Давид Гарди, Боривой Цветкович, Милош Петкович, Душан Бокан, Алекса Дорокхази и Марко Неделькович.

До бависка ище вошли: Мариян Малацко, Димитриє Ґрубачич, Марко Секулич, Лука Дорохази и Дарко Салонтаї.

Шлїдуюце стретнуце котре одбави екипа Искри будзе першенствене стренуце дзе у першим колу ВФЛ Сивер будзе госцовац у Равним Селу и бавиц зоз екипу Пролетер на соботу 16. авґуста. Стретнуце почнє на 17 годзин.