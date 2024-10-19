Почина Саям кнїжкох у Беоґрадзе, руски видавателє ше представя на штварток

БЕОҐРАД – Тогорочни, 67. Медзинародни беоґрадски саям кнїжкох того року будзе зоз мотом Слово шлєбодне, од 19. по 27. октобер на Беоґрадским сайме. Актуалну видавательну продукцию представя и НВУ Руске слово и Завод за културу войводянских Руснацох з Нового Саду.

На штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами руски видавателє маю термини на штварток, 24. октобра, на 11 годзин Завод за културу войводянских Руснацох и на 12 годзин НВУ Руске слово.

НВУ Руске слово представи кнїжки з тогорочного видавательного плану: Нє менєй од вичносци/Не мање од вечности, двоязчна поезия авторки Вери Медич, Писнї поезия Силвестера Макая, Рамик за Аниму поезия Владимира Кочиша, Порвисла приповедки Славомира Олеяра, Михайло Ковач – Олекса Мишанич – преписка писма авторе Янко Рамач, Олег Румянцев и Ярослав Мишанич, Єден вояк, два рабства, три униформи виглєдованє, преписка автора др Янка Рамача, Без фейкох, стресох шокох и вирусох поезия Михала Рамача, Сликовнїца Свадзба авторки Маї Зазуляк Гарди, Сликовнїца Карпатски шаркань Олени Планчак-Сакач.

На 67. Медзинародним сайме кнїжкох у Беоґрадзе, школски дзень будзе 24. октобра, а фамелийни днї буду 21. и 22. октобра, кед фамелия на Саям годна войсц за 1.000 динари. Поєдинєчна дньова уходнїца кошта 350 динари, ґрупна 250, а паркинґ место ше будзе наплацовац 200 динари на годзину, дзеци младши як 8 роки нє плаца уходнїцу.

Роботни час Сайму од 10 до 20 годзин.