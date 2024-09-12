На соботу Подобова колония „Еуфемия Гарди 2024”

РУСКИ КЕРЕСТУР – На соботу, 14. септембра будзе отримана VI Подобова колония „Еуфемия Гарди 2024”, у орґанизациї Месного одбору Рускей матки (РМ) у Руским Керестуре.

На тогорочней колониї поволани участвовац 14 подобово творителє од найстарших ґенерацийох по школярох, векшином, т.є. дзевецеро з Керестура, тройо з Кули, и по єден з Вербасу и Крущичу. Орґанизатор им обезпечел платна и олєйово лєбо акрилни фарби.

Колония будзе отримана у Спортскей гали, роботна часц у чаше од 8 по 13 годзин, а потим полудзенок и друженє учашнїкох.

Подобова колония будзе отримана по проєкту Рускей матки за финансованє и софинансованє програмох и проєктох очуваня, пестованя, презентациї и розвою култури и уметносци рускей заєднїци у Републики Сербиї по конкурсу Покраїнского секретарияту за културу и информованє АП Войводини.

Безпоштредни орґанизатор керестурски Месни одбор РМ а фахови орґанизатор Славко Пап.