На соботу представа у РКЦ

НОВИ САД – На соботу, 18. фебруара у Руским културним центру у Новим Садзе будзе треце виводзенє представи „Початок” хтору у чечуцей театралней сезони з Драмским студиом „Звонимир Павлович” по власним тексту поставел режисер Славко Винаї.

Представа почнє на 19 годзин. Нє будзе ше наплацовац уходнїца, алє патраче поволани охабиц добродзечни прилог наменєни за оправянє електричних инсталацийох у новосадскей Матки.

У представи „Початок” бавя шесцеро ґлумци – Саша Сабадош, Ребека Планчак, Иґор Горняк, Марина Хома, Ася Папуґа и Йован Живкович.

Вибор музики подписує Мирослав Пап, дизайн шветла Ириней Гудак, а сценоґрафию Єлена Симонович. Видео-сеґменти пририхтал Славко Винаї, а инспициєнтка Ребека Новак.

Премиєра „Початку” була початком децембра у РКЦ, а такой потим є виведзена и на 54. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре.