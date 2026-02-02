На соботу промоция кнїжкох и схадзка двох месних одборох

КОЦУР – Заєднїцка схадзка двох месних одборох, МО Коцур Рускей матки и МО Коцур Културно-просвитного дружтва ДОК – Нови Сад, отрима ше на соботу, 7. фебруара, на 16 годзин у Оддзелєню Народней библиотеки Данило Киш у Коцуре.

У першей часци схадзки буду представени два найновши кнїжки, хтори обявени у совидавательстве Рускей матки и КПД ДОК – Нови Сад – двоязични зборнїк писньох за дзеци Єднаки зме (Једнаки смо) Милана Добровольского Ранчера и перши том науковей моноґрафиї Синхрония и дияхрония руского язика проф. др Михайла Фейси и мср Наташи Перкович.

Окрем авторох, плановане же би бешедовали и рецензентки мр Гелена Медєши и мр Анита Бабич Миячич и рецензенти проф. др Юлиян Рамач и проф. др Михайло Фейса. Кажди нащивитель достанє на дарунок по прикладнїк промовованих кнїжкох.

У другей часци, будзе отримана заєднїцка схадзка коцурских месних одборох РМ и КПД ДОК НС. На схадзки, медзи иншим, будзе бешеди о орґанизованю означованя Дня св. Трифуна и св. Валентина и крочайох ґу виробку свойофайтовей антолоґиї поетесох и поетох Дуга над валалом (Дуга над селом) II главного редактора др Фейси, як и финализованю шлїдуюцей совидавательней, двоязичней кнїжки писньох за дзеци Дзецинска лиґа (Дечија лига) Милада Обреновича и предкладох за членох роботних целох за младих, науку и руске видавательство Националного совиту рускей националней меншини.