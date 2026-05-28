На соботу реприза представи Авантури єдного робота

РУСКИ КЕРЕСТУР – Реприза представи дзецинскей драмскей секциї Драмского студия AРТ Дома култури Руски Керестур (ДКРК) Авантури єдного робота будзе на соботу, 30. мая, у велькей сали ДКРК. Представа почнє на 19 годзин, а уход ше нє наплацує.

Авантури єдного робота режирали Ребека Планчак и Мирослав Малацко, а написана є по мотивох епскей приповедки Пинокийово авантури автора Карла Кoлодия.

У представи ґлумя – Марко Еделински, Олеґ Катона, Андрей Надь, Даниєл Винаї, Надя Станкович, Надя Варґа, Елена Варґа, Кристина Гарвильчак, Заря Ковач, Сара Малацко, Михаела Малацко, Михаела Сендерак, Лина Папуґа, Ена Сабадош, Хана Пашо, Лара Рац, Стефани Рац, София Сопка, Деяна Тот и Йована Кушич.

За музику задлужени Неманя Вукосав, за дизайн шветла Алексей Надь, док майстор за шветло Мирослав Малацко, хтори вєдно зоз Ребеку Планчак обдумал и сценоґрафию, и дзецински костими, а дизайн плакатoх и флаєрох поробела Сара Планчак.

Премиєра тей дзецинскей представи була 23. априла на 58. Драмским мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре, а потим ю 7. мая на истей сцени бавели и за парнякох зоз вецей наших местох.

Драмски студио AРТ з тоту нову представу у маю участвовали и на 68. Смотри сценскей творчосци дзецох Войводини Майски стретнуца у Темерину, дзе достали награду за найуспишнєйшу сценску бешеду, а за найлєпшу ґлуму на смотри наградзена и Кристина Гарвильчак, док похвали, тиж за ґлуму, достали Марко Еделински и Олеґ Катона.