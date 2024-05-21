На соботу Републичне змаганє з руского язика

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней и штреднєй школи зоз домом школярох „Петро Кузмяк” у Руским Керестуре на соботу, 25. мая будзе отримане 23. Републичне змаганє з руского язика и язичней култури основних школох у хторих ше настава орґанизує по руски и школох у хторих ше руски язик учи як виборни предмет зоз елементами националней култури, а у рамикох Дня керестурскей школи.

Змагац ше буду школяре седмей и осмей класи хтори пласман на Републичне змаганє виборели на 14. Медзиокружним змаганю хторе отримане 6. априла тиж у керестурскей школи. На змаганю, тести буду ришовац 6 школяре зоз керестурскей и коцурскей основней школи хтори маю порядну наставу по руски, як и 25 школяре зоз 19 основних школох у хторих ше учи руски язик зоз елементами националней култури як виборни предмет.

Змаганє орґанизую Министерство просвити Републики Сербиї, Дружтво за руски язик, литературу и културу и Школа „Петро Кузмяк”.