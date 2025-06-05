На соботу будзе Манифестация „Смаки традициї”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Манифестация традицийних руских єдлох „Смаки традициї”, штварта по шоре, заказана за першу соботу у юнию, 7. юния. Манифестация, як и потераз, будзе отримана на желєней поверхносци коло Спортскей гали у Руским Керестуре, у чаше од 11 по 20 годзин, а у орґанизациї Здруженя гражданох „Руска скарбнїца”.

През тот час, як и прешлих рокох, нащивителє годни покоштовац и купиц богати вибор традицийних, руских єдлох, а попри деґустациї и купованя єдлох, орґанизаторе наявюю и богату културно-уметнїцку програму, интересантни спортски бависка и роботнї за дзеци.

Акцент на тогорочней манифестациї, визначую орґанизаторе, будзе на участвованю наймладших, и у часци култуно-уметнїцкей програми, а тиж и як змагателє у спортских бавискох и креативних роботньох.

Кед слово о културно-уметнїцкей часци, присутним ше представя дзеци Предшколскей установи „Цицибан” з Руского Керестура, як и дзеци нїзших класох основней школи зоз рижних секцийох Дома култури, свой полгодзинови наступ будзе мац и ґрупа „Горуци кромплї”, а у часци розваги, за конєц Манифестациї, наступи бенд „Касиус”.

Ґу тому, присуство потвердзели и госци зоз Словацкей, зоз Земплинскей Теплици, як и госци зоз Орахова, та орґанизаторе рахую же ше и того року одвола красне число и учашнїкох и нащивительох.

Манифестацию орґанизує Здруженє гражданох „Руска скарбнїца”, зоз потримовку Покраїнского секретарияту за образованє, предписаня, управу и национални меншини – национални заєднїци, локалну самоуправу Општини Кула и єй Туристичну орґанизацию.