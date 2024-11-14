На соботу стретнуце з писателями и Рочни концерт

ШИД – У Руским доме на соботу, 16. новембра у рамикох 31. културней манифестациї „Костельникова єшень“ будзе отримана промоция нових кнїжкох и стретнуце з писателями з початком на 17 годзин.

Од 18 гордзин будзе отримани Рочни концерт Културно-просвитного дружтва „Дюра Киш“.

На концерту окрем домашнїх, буду участвовац и госци КУД „Яким Гарди “ зоз Петровцох як и дзецинска танєчна ґрупа КПД „Иван Котляревски“ зоз Бикичу, а наступя и школяре хтори уча руски язик зоз елементами националней култури у основних школох шидскей општини.