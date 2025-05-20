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На соботу треци Емаус фест

автор М. Афич
автор М. Афич 7 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тогорочни Екуменски фестивал духовней музики Емаус фест будзе отримани 24. мая.

Треци Емаус фест ше тиж отрима у Марийовим святилищу Водици и у просторийох Каритасу у Руским Керестуре.

Перша часц – заєднїцка розгварка на тему Богови нїч нє нєможлїве (Лука 1:37) як и преподаванє на тему „Чувствительносц, духовносц и гумор” буду у Каритасу, а вистава фотоґрафийох и концерт у Водици.

На концерту буду виведзени духовни шпиванки рижних музичних жанрох, од класичних, рижних традицийих по сучасни.

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