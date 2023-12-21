На соботу у Коцуре будзе „Мото Дїдомразияда”

КОЦУР – Члени коцурского Мото-клубу „Пеґасус”, у сотруднїцтве зоз Туристичну орґанизацию општини Вербас и численима спонзорами, и того року орґанизую интересантну подїю у центру Коцура наволану „Мото Дїдомразияда”, котра будзе отримана на соботу, 23. децембра.

На площи опрез Дома култури будзе друженє зоз моторкашами пооблєканима до Дїдох Мразох, котри наймладшим з нагоди наиходзацих крачунских и новорочних шветох подзеля лакотки, а и за старших порихтали ошвиженє.

Орґанизаторе поволали шицких же би ше того дня прешпацирали по центер валала, дружели ше и уживали у програми и числених змистох котри порихтали.

Початок „Мото Дїдомразияди” заказани на 12 годзин.