На соботу у РКЦ „Веселинка”

НОВИ САД – Тогорочни 22. Фестивал дзецинскей творчосци Руснацох Войводини „Веселинка” будзе отримани на соботу, 10. юния у Руским културним центру у Новим Садзе.

Програма почина на 17 годзин, кед буду креативни роботнї. Кративну подобову роботню „Швет коло нас”, буду водзиц Ана-Мария Рац и Оля Яковлєв, а Тамара Салаґ будзе указовац „Перши фолклорни крочаї”.

Музично-сценска програма почнє на 20 годзин.

Учашнїки на тогорочней „Веселинки” буду: Руски културни центер Нови Сад, КУД „Тарас Шевченко” Дюрдьов, КУД „Жатва” Коцур, КПД „Дюра Киш” Шид, КУД „Петро Кузмяк” Нове Орахово, АКУД „Соня Маринкович” Нови Сад, СКЦ „Павел Йозеф Шафарик” Нови Сад, як и Школа танцу и сценских уметносцох „ФОКСИ” Нови Сад.

Фестивал помогли Министерство за културу Републики Сербиї, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални заєднїци – национални меншини, Город Нови Сад – Городска управа за културу и Национални совит Руснацох.