МанифестациїРутенпресТексти

На соботу Водова фест

автор Ан. Медєши
автор Ан. Медєши 12 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Фестивал алтернативней музики „Водова фест” будзе отримани на соботу, 18. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре.

На Водовей наступя панк-рок ґрупи – „Забранєно пушенє”, „Исказ”, „Лутке на концу” („КУД Идиоти” трибют) и „Деформитет”, а конєц вечара, по традициї, резервовани за любительох електронскей музики.

Карти и далєй мож купиц на Ґиґстиксових предайних местох, як и онлайн, по цени од 1.500 динари за партер, односно 2.500 динари за ВИП уходнїци, а як и каждого року, карти годно купиц и на уходзе, на дзень Фестивалу.

Подробнєйше о фестивалу обявйоване на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ

На пияток Ораховска єшень

На соботу концерт орґанизує КПД „Драґутин Драґен Колєсар”

Отрима ше 7. Саям кнїжкох националних меншинох

Вишло нове число новинох „Руске слово”

На пондзелок покладанє венца погинутим борцом