На соботу „Водова фестˮ

РУСКИ КЕРЕСТУР – Музични фестивал „Водова фестˮ, будзе на соботу 21. октобра, у Спортскей гали у Руским Керестуре.

Фестивал отвори бенд „Деформитет” – авторски панк-метал бенд зоз сушедней Селенчи, хтори наступи на 19 годзин, потим на 19:45 ґаражни панк бенд „Неприятель Прелази Зеку”. Єден з бендох хтори уж наступел на Водовей 2008. року, „Ортодокс Келтс” (Orthodox Celts) наступи и на соботу зоз початком на 20:45, а потим главни гедлайнере вечара ґрупа С.А.Р.С (S.A.R.S.) наступи на 22:30 годзин.

Час после полноци, резервовани за любительох еверґрин денс гитох ’90-их, у хторих публика годна уживац до 2:30 годзин.

Карти скорей Фестивалу, окрем прейґ интернету и на Ґиґстиксових (Gigstix) предайних местох, мож купиц и у Оджаку, Селенчи, Србобрану, Вербаше, Червинки, Кули и Рускому Керестуру по цени од 1.199 динари, а на дзень Фестивалу уходнїци годно купиц и на уходзе. Так, уходнїци за партер буду коштац 1.500 динари, за дзеци до 12 рокох 500 динари, док за окремни ВИП уходнїци, зоз хторима мож войсц и на партер, будзе требац видвоїц 2.499 динари.

Подробнєйши информациї о фестивалу, мож пренайсц на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.