Нєшка „Водова”, гедлайнере Миле Кекин и Мортал Комбат

РУСКИ КЕРЕСТУР – Ювилейни 10. Музични фестивал „Водова фестˮ будзе на соботу, 19. октобра у Спортскей гали у Руским Керестуре на хторим наступя познати панк, рок и метал бенди, а як гедлайнере того вечарa наявени фронтмен бенду Хладно пиво Миле Кекин и бенд Мортал Комбат.

Тогорочну „Водову” отвори бенд Раскид 13 – панк-рок бенд зоз Панчева, хтори наступи на 19 годзин, а потим за 20 годзин наявени сушедни рок бенд оформени 2021. року ФелдМаршал зоз Оджаку.

Горватски музичар, фронтмен популарного бенду Хладно пиво, Миле Кекин, наступи по други раз пред керестурску публику, з тей нагоди самостойно, зоз своїм пейцчленим бендом, а у рамикох своєй велькей турнеї „Саунтрек за живот”. А як сам Кекин наявел прейґ дружтвених мрежох, публика того вечара годна уживац у найвекших гитох хтори творел як зоз леґендарним бендом Хладно пиво, так и у соло кариєри.

После нього предлужи ше зоз кус твардейшим панк-метал звуком, кед на 23 годзин наступи беоґрадска ґрупа Мортал Комбат. Ґрупа оформена 2009. року, а попри репертоару з остатнїх пейцох албумох кельо потераз видали, Керестурци годни чуц и писнї з найновшого албуму „Блудни синˮ хтори хвильково промовую.

На 00:45, наступи DJ Mrlе хтори зоз своїм вибором музики, як наявюю орґанизаторе, допринєше правому вешелю з нагоди преслави ювилейного родзеного дня фестивала.

Уходнїци скорей Фестивалу мож купиц прейґ интернету, прейґ Ґиґстиксу (Gigstix) и його предайних местох за 1.200 динари за партер и 2.500 динари за ВИП места, док на дзень фестивалу порядни уходнїци годно купиц за 1.500 динари, а за дзеци до 12 рокох уходнїци буду коштац 500 динари.

Подробнєйши информациї о фестивалу, мож пренайсц на Фейсбук и Инстаґрам боку „Водова фест”.