На соботу змаганє у вареню рибового котлїку, мож ше приявиц по ютре

РУСКИ КЕРЕСТУР – Змаганє у вареню рибового котлїку будзе отримане на соботу, 26. авґуста у Руским Керестуре, котизация виноши 4.000 динари, а екипи мож приявиц по ютре, штварток, 24. авґуст.

Змаганє будзе отримане на керестурским базену, а план же би ше змагателє позберали од 14 годзин кед буду приявйовац свойо екипи, та ше им такой подзелї и рибу. По прияви почнє змаганє хторе будзе тирвац по 17 годзин, кед змагателє придаю свойо мисочки з рибовим паприґашом на оценьованє, а од 18 годзин заплановане преглашованє побиднїкох, додзельованє погарох и наградох.

Орґанизаторе з тей нагоди обезпечели по 3 кили очисценей риби и хлєба, а змагателє у обовязки обезпечиц себе прибор за єдзенє. По преглашованю побиднїкох будзе вечера и друженє зоз музику.

Орґанизатор змаганя Здруженє спортских рибарох „Колякˮ, а заинтересовани ше можу приявиц по штварток на число телефона 060/703-7944.

Число екипох огранїчене.