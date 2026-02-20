На соботу журка за младих

ДЮРДЬОВ – Млади зоз Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” на соботу, 21. фебруара орґанизую журку „Back to 2016”.
Журка почнє на 21 годзин у просторийох Дружтва, а музику будзе пущац Ди-джей Cviske.
Уходїнца 200 динари.
