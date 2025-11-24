На Спенсу отримани Рочни концерт РКЦ (фото)

НОВИ САД – Традицийни, 79. Рочни концерт Руского културного центру (РКЦ), отримани всоботу, 22. новембра у полним Амфитеатру Спортского центру Войводина, популарного Спенсу.

През вецей як годзину и пол програми, аматере зоз шицких активних секцийох и ґрупох новосадскей Матки своєй публики представели часц богатого и квалитетного репертоару з хторим през сезону наступали на числених фестивалох и концертох у нашей жеми и иножемстве.

У першим блоку з шпиванку, рецитованьом и танцом представели ше наймладши члени Матки, школски дзеци хтори ходза на наставу руского язика, як и предшколци.

Кед слово о шпивацким репертоару, на Рочним концерту наступели Хлопска, Женска и Мишана шпивацка ґрупа, як и реномовани солистки – Саня Дивлякович и Катарина Кочиш, а у танєчней програми по два хореоґрафиї виведли Виводзацки фолклорни ансамбл, як и Фолклорни ансамбл ветеранох РКЦ. Цалу шпивацку и танєчну програму провадзела жива музика Оркестри РКЦ под руководством Мирослава Папа, а кажда точка и шицки виводзаче випровадзени зоз заслуженима аплаузами публики. После програми, у просторийох Матки отримани коктел и друженє учашнїкох и нащивительох Рочного концерту РКЦ.