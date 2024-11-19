На стретнуцу посцигнути седем ґоли

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра” внєдзелю 17. новембра у Коцуре одбавел штернасте першенствене стретнуце у Войводянскей лиґи Сивер процив екипи ФК „Раднички 1918 ” зоз Раткова дзе зазначел пораженє зоз резултатом 3:4.

Искра бавела у составе – Вид Неделькович, Милан Ефендич, Лазар Милованович, Зоран Сердар, Мариян Малацко (Димитриє Ґрубачич), Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Павле Човс), Миливой Ґаджич (Давид Неделькович) и Давид Гарди.

Фодбалски клуб „Искра” одбавел ище єдно першенствене стретнуце Войводянскей лиґи Сивер стреду 13. новембра у Змаєве дзе бавел процив екипи ФК „Обилич” и зазначел тиж пораженє зоз резултатом 3:1.

Искра у Змаєве бавела у составе – Вид Неделькович, Марко Секулич, Лазар Милованович (Милан Ефендич), Зоран Сердар, Миливой Ґаджич (Михайло Буила), Никола Адамович, Дамян Ґубаш, Душан Бокан, Милорад Ваяґич (Лука Дорокхази), Давид Неделькович (Павле Човс) и Давид Гарди (Дьордє Байчич).

У идуцим 15. колу, источасно и остатнїм у тей полусезони ВФЛ Сивер, Искра на соботу 23. новембра будзе бавиц у Србобрану процив екипи ФК „Србобран” а стретнуце почнє на 13 годзин.