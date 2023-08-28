На стреду 30. авґуста будзе виключованє струї

РУСКИ КЕРЕСТУР – Пре плановани роботи на електричней мрежи, на стреду 30. авґуста од 9 по 12 годзин з часу на час, у дзепоєдних улїцох у Руским Керестуре, будзе виключованє електричней енерґиї, явене зоз Електродистрибуциї.
Тото виключованє мало буц 24. авґуста, алє є пре вельки горучави преложене за 30. авґуст.
Виключованє струї наявене у шлїдуюцих улїцох:
Орос Ґабра 1-37 и 2-72 и бб;
Ю.Н.А. 1-119 и 2-130;
Русинска 1-67 и 2-30;
Якима Салонтая 2-10 и 3-25;
Сивч Йовґена 1-43 и 2-90;
Народного фронта 1-75 и 2-44;
Партизанска 14-94 и 13-93 и бб;
Владимира Гнатюка 1-3 и 2;
Владимира Назора 2-8, 3-31, 22-56, 43-77 и бб;
Бориса Кидрича 26-64, 27-69 и бб;
Дюри Кишюгаса 1-27, 2, 16 и бб;
Петра Ризнича 1-7, 2-10.