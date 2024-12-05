На стреду будзе оглашованє сиренох

РУСКИ КЕРЕСТУР – На основу акту Сектора за позарядово ситуациї, Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе, на териториї општини Кула ше на стреду, 11. децембра на 12 годзин будзе окончовац преверйованє системох за явне спозорйованє, односно преверйованє сиренох.

Оглашованє сиренох будзе у шицких населєних местох општини Кула, та и у Руским Керестуре, хторе будзе активиране у исти час, на 12 годзин.

Преверйованє исправносци сиренох ше будзе окончовац так же ше будзе емитовац сиґнал ровномирного тону єдей минут зоз знаком за „преставанє опасносци”.

За оглашованє сиренох достата согласносц Сектора за позарядово ситуациї Оддзелєня за позарядово ситуациї МУП Републики Сербиї у Зомборе.