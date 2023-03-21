На стреду конститутивна схадзка Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу РРЛ

НОВИ САД – Конститутивна схадзка Орґанизацийного одбору 17. Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох будзе на стреду 22. марца на 18 г. у Руским културним центру (Йована Суботича 8) у Новим Садзе.

Шветови конґрес Русинох/Руснацох/Лемкох будзе отримани, у орґанизациї Рускей матки, у Новим Садзе од 17. по 19. авґуст 2023. року. Орґанизаторе поволую шицких хтори жадаю помогнуц у реализациї Конґресу же би пришли на конститутивну схадзку Орґанизацийного одбору на стреду 22. марца на 18 г. до Руского културного центру у Новим Садзе.

Кед же дахто жада участвовац у роботи Орґанизацийного одбору Конґреса РРЛ и буц делеґат, госц або спонзор Конґреса РРЛ, може ше приявиц и предсидательови Рускей матки проф. др Михайлови Фейсови (062 590 341; fejsam@gmail.com).